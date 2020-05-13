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Дважды останавливалось сердце: что известно об умершей от коронавируса 19-летней девушке

13 мая, 14:57

Татьяна Власенко

19-летняя жительница Ивано-Франковска заболела 7 апреля

Юная жительница Ивано-Франковска, которая сегодня ночью, 13 мая, умерла от коронавируса, заболела еще 7 апреля. Об этом на брифинге сообщил глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федоров.

Он отметил, что 19-летнняя девушка сначала лечилась амбулаторно, а 29 апреля ее состояние ухудшилось. После этого заболевшую каретой скорой помощи доставили в Центральную городскую клиническую больницу.

"8 мая девушку перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. А 12 мая, учитывая легочную недостаточность, была проведена интубация. В этот же день была дважды остановка сердца. Однако болезнь прогрессировала, и пациентка умерла 13 мая", – рассказал Федоров.

По словам чиновника, девушка стала самой молодой жертвой коронавируса в Ивано-Франковской области.

Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 13 мая в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 16 424 украинцев. Из них 1144 – являются жителями Ивано-Франковской области.

Также мы писали, что на Буковине з сутки от коронавируса умерли еще шесть человек. У всех новых жертв COVID-19 были тяжелые формы пневмонии.

О том, сколько стоит вылечиться от коронавируса в Украине – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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