Две тысячи долларов "за место" пожарного: в Хмельницкой области задержали взяточника

Сегодня, 13:15

Начальника одного из районных секторов ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям "повязали" в собственном кабинете

Во время задержания. Фото: военная прокуратура
Во время задержания. Фото: военная прокуратура

В Хмельницкой области задержали 37-летнего начальника одного из районных секторов ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Чиновник требовал взятку в размере 2 тыс долларов за помощь в трудоустройстве одного из желающих  на  должность пожарного.

"При получении части неправомерной выгоды – 1000 долларов, подполковника был задержан. Средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения обыска служебного кабинета фигуранта дела", – сообщают в военной прокуратуре Западного региона.

Сейчас решается вопрос о сообщение офицеру о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Напомним, не так давно на  Буковине поймали полицейского-взяточника. Старший лейтенант полиции требовал деньги от местного жителя, которому "светило" наказание за вождение авто в нетрезвом состоянии.

Ранее во Львове на взятке задержали трех сотрудников одного из отделов Нацполиции области, которые требовали деньги от подозреваемого за закрытие уголовного производства.

А в  Тернополе старший участковый офицер полиции требовал у студента 400 долларов, обещая парню не сообщать о правонарушении в ВУЗ, "пожалеть" родителей и не составлять админпротокол.

 
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"Сегодня"

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