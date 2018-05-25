Две тысячи долларов "за место" пожарного: в Хмельницкой области задержали взяточника

Начальника одного из районных секторов ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям "повязали" в собственном кабинете

В Хмельницкой области задержали 37-летнего начальника одного из районных секторов ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Чиновник требовал взятку в размере 2 тыс долларов за помощь в трудоустройстве одного из желающих на должность пожарного.

"При получении части неправомерной выгоды – 1000 долларов, подполковника был задержан. Средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения обыска служебного кабинета фигуранта дела", – сообщают в военной прокуратуре Западного региона.



Сейчас решается вопрос о сообщение офицеру о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Напомним, не так давно на Буковине поймали полицейского-взяточника. Старший лейтенант полиции требовал деньги от местного жителя, которому "светило" наказание за вождение авто в нетрезвом состоянии.

Ранее во Львове на взятке задержали трех сотрудников одного из отделов Нацполиции области, которые требовали деньги от подозреваемого за закрытие уголовного производства.

А в Тернополе старший участковый офицер полиции требовал у студента 400 долларов, обещая парню не сообщать о правонарушении в ВУЗ, "пожалеть" родителей и не составлять админпротокол.