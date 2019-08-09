Двое братьев из Прикарпатья погибли в автокатастрофе в Чехии

В машине было пятеро украинцев, трое находятся в больнице

В Чехии, в районе города Хрудим произошло ДТП с украинцами. На скоростной объездной дороге лоб в лоб столкнулись Ford и Renault.

В одной машине было пятеро заробитчан с Прикарпатья. Водитель погиб на месте происшествия, а его брат умер в больнице. Также травмы получил третий брат из этой семьи и еще двое жителей Ивано-Франковской области, они находятся в медучреждении.

По предварительной информации, погибшие – жители села Суходол Рожнятовского района. Перед аварией некоторое время работали в Чехии. У одного из мужчин остались дочь и сын школьного возраста. У другого – сын.

Предварительно планируется, что тела прикарпатцев привезут домой в пятницу, 9 августа.

Ранее трое украинцев погибли в ДТП в Польше.

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Также мы писали о том, что гражданин Украины спас пострадавших в масштабном ДТП в Польше. Авария произошла 9 июня на автомагистрали A6 неподалеку Щецина в Северо-Западной Польше, тогда погибли шесть человек. По словам свидетелей, когда украинец увидел аварию, он выбежал из своего авто с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим.

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