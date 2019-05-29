Двое львовян вымогали у госсекретаря Минэкологии 100 тысяч долларов: видео

Деньги полагались за прекращение "искусственных" акций протеста

За неразглашение компромата двое жителей Львова требовали от чиновника одной из госструктур "откупные". На передаче 100 тыс. долларов фигурантов задержали.

"В 2018 году в Нацполицию поступило обращение от чиновника одной из государственных структур о факте вымогательства средств неизвестными лицами. От злоумышленников заявитель получил ультиматум: или предоставления 100 тыс. долларов или разглашение сведений частного и компрометирующего характера. Было начато уголовное производство", – сообщают в полиции.

Выяснилось, что к преступным действиям причастны два человека – 41 и 45-летние жители Львова. Аферисты, передвигались на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов. Кроме того, получены доказательства причастности к их действиям бывшего начальника управления персоналом структуры, в которой сейчас работает заявитель, и нескольких членов одной из общественных организаций.

По информации ГПУ, злоумышленники прикрывались участием в Общественной организации "Стоп коррупции". Они же и получили от и.о. Госсекретаря Минэкологии и природных ресурсов Украины 100 тыс долларов.

"Деньги полагались за прекращение намеренно организованных акций протестов с требованием уволить с должности указанного служащего, а также обращений в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных служебных преступлений", – добавляют в прокуратуре.

Сразу после получения денег шантажисты были задержаны. За совершенное им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее в Хмельницкой области работники полиции и СБУ с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

А во Львове блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей.

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