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Двое львовян вымогали у госсекретаря Минэкологии 100 тысяч долларов: видео

29 мая, 13:53

Деньги полагались за прекращение "искусственных" акций протеста

За неразглашение компромата двое жителей Львова требовали от чиновника одной из госструктур "откупные". На передаче 100 тыс. долларов  фигурантов задержали.

"В 2018 году в Нацполицию поступило обращение от чиновника одной из государственных структур о факте вымогательства средств неизвестными лицами. От злоумышленников заявитель получил ультиматум: или предоставления 100 тыс. долларов или разглашение сведений частного и компрометирующего характера. Было начато уголовное производство", – сообщают в полиции.

Выяснилось, что к преступным действиям причастны два человека – 41 и 45-летние жители Львова. Аферисты, передвигались на автомобиле элит-класса и представлялись сотрудниками специализированных правоохранительных органов. Кроме того, получены доказательства причастности к их  действиям бывшего начальника управления персоналом структуры, в которой сейчас работает заявитель, и нескольких членов одной из общественных организаций.

По информации ГПУ, злоумышленники прикрывались участием в Общественной организации "Стоп коррупции". Они же и получили от и.о. Госсекретаря Минэкологии и природных ресурсов Украины 100 тыс долларов.

"Деньги полагались за прекращение намеренно организованных акций протестов с требованием уволить с должности указанного служащего, а также  обращений в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных служебных преступлений", – добавляют в прокуратуре.

Сразу после получения денег шантажисты были задержаны. За совершенное им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее в Хмельницкой области работники полиции и СБУ с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

А во Львове блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей.

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Тег Львов, шантаж, чиновник, рэкет

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