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Двое туристов из Одессы заблудились в Карпатах

Сегодня, 11:12

Женщина, которая отправилась в горы еще с одним экстремалом, получила травму

Двое туристов из Одессы заблудились в Карпатах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8f7/4bc/5c78f74bce53d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8f7/4bc/5c78f74bce53d.jpg Запад Женщина, которая отправилась в горы еще с одним экстремалом, получила травму

На Закарпатье сегодня, 1 марта, около 9:30 спасатели нашли туристов, заблудившихся в районе горы Малая Говерла. После спасательной операции их должны были транспортировать до ближайшего населенного пункта и передать под опеку медиков.

"Как оказалось, 28 февраля в 20:00 к спасателям поступило сообщение, что во время прохождения туристического маршрута группой туристов (при спуске с горы Говерла в сторону долины Козмещик Раховского района) травмировалась туристка. Туристов было двое, мужчина и женщина. По предварительной информации они являются жителями Одессы", – сообщают в ГСЧС.

Для проведения поисково-спасательных работ привлекались два горных поисково-спасательных отделения в составе 11 спасателей и 2 единиц спецтехники.

Добавим, что в данное время поисково-спасательные работы осложняются из-за угрозы схода лавин, обледенения снежного покрова и отсутствие мобильной связи в месте проведения поисков.

Напомним, не так давно  спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах. Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.

Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стогвечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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Тег Карпаты, спасатели, туристы, горы

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