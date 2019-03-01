Двое туристов из Одессы заблудились в Карпатах
Женщина, которая отправилась в горы еще с одним экстремалом, получила травму
На Закарпатье сегодня, 1 марта, около 9:30 спасатели нашли туристов, заблудившихся в районе горы Малая Говерла. После спасательной операции их должны были транспортировать до ближайшего населенного пункта и передать под опеку медиков.
"Как оказалось, 28 февраля в 20:00 к спасателям поступило сообщение, что во время прохождения туристического маршрута группой туристов (при спуске с горы Говерла в сторону долины Козмещик Раховского района) травмировалась туристка. Туристов было двое, мужчина и женщина. По предварительной информации они являются жителями Одессы", – сообщают в ГСЧС.
Для проведения поисково-спасательных работ привлекались два горных поисково-спасательных отделения в составе 11 спасателей и 2 единиц спецтехники.
Добавим, что в данное время поисково-спасательные работы осложняются из-за угрозы схода лавин, обледенения снежного покрова и отсутствие мобильной связи в месте проведения поисков.
Напомним, не так давно спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах. Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.
Ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стогвечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.
Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
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