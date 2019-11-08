Двое жителей Хмельницкого проехали 20 стран на велосипедах: видео

Путешественники ночевали в палатках и у гостеприимных местных

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Шесть тысяч километров на велосипедах! Двое жителей Хмельницкого решились на непростое, но увлекательное путешествие. За 75 дней проехали 20 стран. С собой брали только самое необходимое: посуду, одежду и палатки. Везли вещи на специальном велосипедном прицепе. Мобильные телефоны и камеры заряжали от портативной солнечной батареи.

"Мы очень классно отдохнули в Люксембурге", – отчитывался Сергей на камеру во время путешествия.

Затем путешественники побывали во Франции, Бельгии и Австрии. За 75 дней Сергей и Юлия преодолели шесть тысяч километров на велосипедах. Видели величественные горы, незабываемые пейзажи и живописные города. 20 стран они увидели не через окно машины или иллюминатор самолета, а благодаря велодорожкам. Останавливались в кемпингах, у местных, которые согласились принять путешественников и у украинцев, живущих за рубежом.

"Мы много средств сэкономили. Кроме того, что у нас был ночлег, так они еще нас кормили. Эта наша украинская щедрость, она во всей красе была, потому что нам еще с собой давали пакеты с едой", – делится путешественница Юлия Мазур.

Но с хорошей погодой и гостеприимством украинцам повезло не всюду.

"Мы сейчас где-то посреди бельгийских сел. Заночевали в палатке, а утром – дождь. Это ужас", – рассказывали Сергей и Юля сидя в палатке.

За день путешественники преодолевали полторы сотни километров. Иногда даже не знали, по какой стране едут, потому что границ нет.

На велосипедах Сергей и Юлия мечтают проехать все страны и континенты. А еще хотят развивать велотуризм в Украине. Хотят показать европейцам неизвестную Украины. Начали разрабатывать веломаршруты по наиболее живописным местам Подолья. Ограниченных в бюджете иностранных туристов на велосипедах готовы гостеприимно принимать у себя.

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