Двое жителей Львовской области стали жертвами змеиных укусов

Гадюка ни при каких обстоятельствах не нападает первой и уничтожать их нельзя

Фото: 4lapki.com

Во Львовской области двое людей стали жертвами змеиных укусов. Так, 26 июня в 22:30 в Турковскую ЦРБ поступила жительница села Карпатское, 1993 года рождения. Пострадавшую змея ужалила в правую стопу. Она в тяжелом состоянии.

Следом за ней госпитализировали 19-летнего жителя того же села, с диагнозом: "укус змеи в левую руку". Состояние пострадавшего – средней тяжести.

По информации департамента гражданской защиты ЛОГА, самая ядовитая змея во Львовской области – гадюка обыкновенная. Окраска ее чрезвычайно изменчива – от светло-серого до медно-красного и черного с темным ромбическим рисунком на спине. Обычно "селяться" на опушках, лесных полянах, лесопосадках, оврагах и балках. Гадюку также можно повстречать во время отдыха на природе, на сенокосе и даже во время работы на приусадебном участке. В солнечный день она любит греться на тропинках и пнях.

"И следует помнить, что гадюка ни при каких обстоятельствах не нападает первой. Поэтому, змей уничтожать нельзя, поскольку все они находятся под охраной закона!", – сказано в сообщении ДГЗ ЛОГА.

Ранее во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали два ребенка.Их жизни ничего не угрожает, однако специалисты говорят, что сейчас рептилии крайне активны.

Также в Ивано-Франковкой области змея напала на 8-летнего мальчика, после чего парня доставили в больницу.

Также сообщалось, что в подвале одного из детских садов Полтавской области обнаружили несколько гнезд змей.

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