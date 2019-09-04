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Двойное убийство во Львовской области: тело женщины зашили в мешок

4 сентября, 06:35

Недалеко от места происшествия нашли мертвого мужчину с раной на шее

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области произошло жестокое убийство. В доме одного из сел Стрыйского района обнаружили бездыханное тело женщины, зашитое в мешок.. Полицейские установили личность погибшей – ею оказалась 37-летняя местная жительница. Женщина более двух недель считалась без вести пропавшей. Об этом сообщают в полиции.

Кроме того, недалеко от дома, в траве, было найдено тело 58-летнего хозяина дома с резаной раной шеи. Возле него лежала коса со следами крови.

По факту смерти женщины открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, по факту смерти мужчины – по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство". Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно во Львове отец жестоко убил родного сына.

Ранее  на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

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Источник: Сегодня

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