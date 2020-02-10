Двух подозреваемых в расстреле бизнесмена в Мукачево взяли под стражу

Ужгородский городской районный суд избрал меру пресечения двум из семи задержанных в ходе спецоперации, проведенной после перестрелки в Мукачево – Евгению Дребитко и Игорю Смоляру. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Закарпатской области.
Как сообщается, суд взял Дребитко и Смоляр под стражу на два месяца с альтернативой залога на сумму 315 тысяч гривен.
Судья также обязала подозреваемых сдать загранпаспорт.
Уголовное производство касается ст. 348 Уголовного кодекса – покушение на жизнь правоохранителя.
Между тем, сам подозреваемый Дребитко не доволен решением суда. Мужчина рассчитывал выйти на свободу сразу со скамьи подсудимых.
"Это абсурд! Полный абсурд!" - заявил Дребитко, уточнив, что его семья найдет возможность внести залог.
Как сообщали "Сегодня", 7 февраля в Мукачеве на улице Сеченова произошла перестрелка. В результате два человека, среди которых бизнесмен Артур Пашкуляк, оказались в больнице с огнестрельными ранениями.
А 8 февраля в селе Нижние Ворота в Закарпатской области в рамках спецоперации задержали подозреваемых по делу о стрельбе в Мукачеве. Видео задержания появилось в сети.
В МВД рассказали, что при задержании подозреваемые пытались скрыться с места происшествия. Всего задержаны семь человек, в том числе и организатор банды.
Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево
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