Двух подозреваемых в расстреле бизнесмена в Мукачево взяли под стражу

Суд взял Дребитко и Смоляр под стражу на два месяца и обязал подозреваемых сдать загранпаспорта

Фото: скриншот видео facebook.com/pavlovskynews

Ужгородский городской районный суд избрал меру пресечения двум из семи задержанных в ходе спецоперации, проведенной после перестрелки в Мукачево – Евгению Дребитко и Игорю Смоляру. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Закарпатской области.

Как сообщается, суд взял Дребитко и Смоляр под стражу на два месяца с альтернативой залога на сумму 315 тысяч гривен.

Судья также обязала подозреваемых сдать загранпаспорт.

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Уголовное производство касается ст. 348 Уголовного кодекса – покушение на жизнь правоохранителя.

Между тем, сам подозреваемый Дребитко не доволен решением суда. Мужчина рассчитывал выйти на свободу сразу со скамьи подсудимых.

"Это абсурд! Полный абсурд!" - заявил Дребитко, уточнив, что его семья найдет возможность внести залог.

Как сообщали "Сегодня", 7 февраля в Мукачеве на улице Сеченова произошла перестрелка. В результате два человека, среди которых бизнесмен Артур Пашкуляк, оказались в больнице с огнестрельными ранениями.

А 8 февраля в селе Нижние Ворота в Закарпатской области в рамках спецоперации задержали подозреваемых по делу о стрельбе в Мукачеве. Видео задержания появилось в сети.

В МВД рассказали, что при задержании подозреваемые пытались скрыться с места происшествия. Всего задержаны семь человек, в том числе и организатор банды.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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