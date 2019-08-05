Еще одного ребенка по по поддельным документам хотели доставить на временно оккупированные территории

/ Фото: ГПС

Двух украинских детей пытались незаконно вывезти за границу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-08-05T14:11:54+03:00 Запад Еще одного ребенка по по поддельным документам хотели доставить на временно оккупированные территории

Вчера в пункте пропуска "Краковец" пограничники обнаружили двух жительниц Тернополя с ребенком, следовавших в Польшу на автомобиле. Во время пограничного контроля выяснилось, что мать девочки не имеет нотариально заверенного заявления от отца о разрешении на вывоз дочери за границу. Когда женщине отказали, она попыталась подкупить пограничника, предложив 50 евро взятки. Вскоре и другая женщина решила "вручить" должностному лицу еще 50 евро, чтобы уладить проблему. Однако у них ничего не вышло, и дамам пришлось общаться с полицейскими.

Кроме того, в аэропорту города Черновцы пограничники помешали вывозу гражданкой Украины ребенка 2015 рождения по поддельному поручению. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

А военнослужащие из состава Объединенных сил задержали и передали Нацполиции нашу соотечественницу. Женщина, которая следовала с ребенком через КПВВ "Гнутово", предъявила на контроль поддельное нотариальное заявление на право пересечения линии разграничения ребенком на ВОТУ.

Напомним, недавно сообщалось, что перед поездкой за границу украинцы с детьми должны обязательно ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо предъявить офицеру пограничной службы перед выездом и въездом в другую страну.

Ранее сообщалось, что попыткам незаконного вывоза двух детей за границу помешали пограничники Мостиского и Черновицкого отрядов в пунктах пропуска "Шегини" и "Порубное".

Ранее на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Лужанка" Закарпатской области, задержали мужчину, который пытался тайно вывезти из Украины пятилетнюю девочку. Ребенок находился в салоне Volkswagen и был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами.

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