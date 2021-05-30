Едва не забрал мусоровоз. Как в Ивано-Франковске спасли выброшенного на свалку младенца

Мать пока найти не могут, от рождения малышу было максимум два часа

Новорожденного мальчика в Ивано-Франковске на помойке увидела молодая пара, которая выбрасывала мусор. Малыш был в крови и с пуповиной, завернутый в пеленку и полотенце, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

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Пакет с младенцем нашли случайные прохожие. Парень с девушкой как раз выбрасывали мусор. Когда из одного из контейнеров услышали странный звук.

Извлекать самостоятельно пакет молодые люди не решились. Перепугались так, что обратились за помощью к Богдану. Он сидел в машине рядом.

"Сверху черный пакет, то парень достал его. И говорит – открой его, потому что очень руки трясутся. Я открыл – ребенок плачет... ну маленький такой ребенок был", – рассказывают молодые люди.

Едва оправившись от увиденного, они вызвали скорую и полицию.

"Ребенок был обмотан в пеленку, а также в полотенце... Это был мальчик. Он плакал, и возможно именно это, то, что люди двигались неподалеку, и как раз ребенок заплакал, возможно именно данный момент спас этого мальчика", – говорит пресс-секретарь полиции Прикарпатья Кристина Максимчак.

Здоровый мальчик, весом 2,6 кг. Ему невероятно повезло трижды. Во-первых, он не задохнулся в целлофановом пакете, в котором его оставили в помойке. Во-вторых, его плач услышали люди и в конце концов малыша вытащили из бака до приезда мусоровоза. Еще пара минут – и беспомощного младенца повезли бы на свалку.

"Забрали ребенка. И где-то через минут пять приехал мусоровоз. Ну может три-пять минут. Еще бы если бы мы не успели, то все..." – говорит очевидец.

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Медики предполагают – скорее всего, ребенка мать родила самостоятельно. И сразу выбросила в мусорник. Младенец госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Ребенку было от роду где-то около двух часов. Пуповина была с рваными краями, пуповина было не клейменная, то есть не перевязана, и немного кровоточила. Это может означать, что мама находилась в каком-то чрезвычайно возбужденном состоянии, стрессе", – комментирует детский анестезиолог отделения интенсивной терапии новорожденных Ивано-Франковской областной детской больницы Антонина Карабинович.

Мать выбросила младенца в спальном районе. Камер наблюдения вокруг нет. Полицейские опрашивают жителей микрорайона и очевидцев. И предполагают – женщина может быть не местной. Если ее найдут, то могут приговорить к трем годам тюрьмы.