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Экологическая катастрофа: под Ивано-Франковском в реку попало больше тонны нефтепродуктов

28 февраля, 20:36

Екатерина Степаненко

Умельцы просто вырезали из трубопровода кусок в пять метров длиной

Экологическая катастрофа. На Прикарпатье в реку попало более тонны нефтепродуктов из-за поврежденного трубопровода. Как оказалось, кому-то не хватало пяти метров трубы, и этот кто-то не растерялся и просто вырезал их из трубопровода. Дырку хотя и залатали, однако нефть еще не собрали. Загрязненная вода до сих пор течет в реке Быстрица Надворнянская, которая наполняет водозабор Ивано-Франковска.

Стоит отметить, что на западе Украины регулярно случается какая-то беда с реками. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что река Боржава полностью засыпана мусором, из-за чего весной Украине грозят штрафы. Экоактивисты Береговского района взялись самостоятельно расчищать реку, но пластиковых островков настолько много, что самостоятельно не справиться.

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Но не только реки западной Украины страдают от загрязнений. Не так давно экологическая катастрофа случилась в Черкассах. Там промышленники сливают в коллектор опасные отходы. Причем во время недавнего похолодания жители наблюдали красный снег. Решить проблему хотя бы частично предлагают, построив на истоках локальные очистные системы.На строительство таких систем требуется около десяти миллионов гривен.

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Ивано-Франковск река экологическая катастрофа Ивано-Франковская область нефтепродукты

Источник: Сегодня

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