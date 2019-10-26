Экологическая катастрофа во Львовской области: после пожара вода и земля стали опасными

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Загрязненные вода и земля, показатели превышают норму в триста раз. После пожара на химическом предприятии во Львовской области специалисты обнаружили тяжелые металлы в местных колодцах и образцах почвы. И это при том, что люди из ближайшего села месяц пили воду из колодцев. Теперь и подходить к ним боятся, жалуются на ужасное самочувствие. "Сегодня" обратились за разъяснениями к экологам, чиновников и владельцев предприятия, где произошел пожар.

30 августа в Чишках горело химическое предприятие. Более 4000 квадратных метров охватило пламя. Черный густой дым валил далеко за пределы села. Огонь вспыхнул на предприятии, где изготавливают растворители для лака и краски.

Через полтора месяца после пожара предприятие продолжает работать. Анализы экоинспекции показывают, что вода из придорожной канавы в 275 раз грязнее нормы.

"Ниже по течению, уже ближе к населенному пункту превышение составляет более чем в 100 раз. По многим тяжелым металлам, таких как хром, никель, марганец, железо, свинец, кадмий", – говорит Татьяна Бондарчук, начальница отдела инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции во Львовской области.

Дом Оксаны ближайшее к предприятию. После пожара боится, что вода и земля опасны.

Результаты анализов воды из 5 хозяйств селяне получили через 20 дней после пожара. Все это время местные пили из колодцев.

На предприятии восстанавливают все после пожара. В комментарии "Сегодня" отрицают, что причастны к загрязнению.

"Перечень веществ, с которыми мы там имеем дело, он у нас не проходит по тяжелым металлам, то что было здесь найдено. Здесь по всей той территории, которая находится вокруг Чишек, здесь везде есть, скажем, не очень хорошая вода, поэтому здесь общая такая критическая ситуация по воде", – уверяет Игорь Врублевский, заместитель директора предприятия "Бизнес-Интер-Групп".

Так ли это – будут выяснять правоохранители. Если найдут доказательства против бизнесменов – будут требовать, чтобы те заплатили за рекультивацию земель и очистку территории.

Как сообщалось, экологическая катастрофа произошла в реке Рось.

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