Экологическое бедствие в Мамаевцах: река подступает к самым домам

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На экологическое бедствие жалуются жители села Мамаевцы Черновицкой области. Говорят, у их реки перерыты берега, разрушен пляж, а у крестьян обмелели колодца. Обвиняют во всем фирму, которая проводит русло-регулировочные работы. Мол, та прикрывается законными действиями и не в меру выбирает гравий.

От домов до реки всего полсотни метров. Люди боятся, что из-за таких русло-регулирующих работ вода еще ближе подступит. А значит, не избежать подтоплений.

"От края берега было еще три улицы, до того, как вода прибыла. То есть уже опыт бежать от того, что затапливает", – рассказывает Сергей Вершигора, житель Мамаевцев.

Более полусотни жителей села Мамаевцы собрались на берегу реки Прут. Насыпной дорогой выводят в центр русло. Показывают, что натворила на воде фирма, которая здесь работает.

"Пляж полностью разрушили. Людям некуда пойти с детьми отдохнуть. Людям некуда прийти подышать свежим воздухом, так как работает тяжелая техника", – жалуется Алексей Крикливец, житель Мамаевцев. "Был там экскаватор, был КРАЗ. Они уже делали выборку гравия. Они уже четыре года регулируют и еще сантиметра плотины не отремонтировали", – поддерживает его Владимир Мельничук, житель Мамаевцев.

Пугает крестьян и то, что начали мелеть колодцы. Наталья Угринчук ведет корреспондентов новостей "Сегодня" на свой двор. Говорит, за день может вытащить только два ведра воды.

"В колодце было полтора метра воды, а сейчас насос сняли, потому что закачивает песок. Набираем ведром. Полметра воды в колодце", – говорит виктория Угринчук.

Да и сама вода стала хуже, жалуются люди.

Новости "Сегодня" пытались пообщаться с представителями фирмы, на которую жалуются люди. В комментария на камеру нам отказали. По телефону заверили, что у них все законно.

Виталий Павлюк, представитель фирмы:

"Документы у нас есть, все есть. Полиция смотрела и сказали, что все в порядке".

То, что эта фирма работает на реке законно, подтверждающие и специалисты.

Александр Рошко, заместитель руководителя бассейнового управления водных ресурсов рек Прут и Сирет:

"Данные работы предусмотрены проектной документацией, где предусмотрено как осуществлять подъезд и каким образом проводить работы по расчистке русла. Поэтому временный переезд который ими устроен – был согласован".

А воды в колодцах меньше, мол, из-за чрезмерно засушливого лета. С другими жалобами крестьян на месте разберутся государственные эксперты и экологи. Их отправили проверить законность работы фирмы и ее сотрудников.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что жители села Степановка живут без воды уже месяц. В селе сломалась единственная водонапорная башня, а денег на ремонт нет.

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