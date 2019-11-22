Эксклюзив: Холодницкий рассказал о мере пресечения для львовского мэра Садового

Антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать о залоге для городского головы

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не будет просить ареста для мэра Львова – из-за многодетности Андрея Садового и его социального статуса.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Сегодня" заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

Напомним, Андрею Садовому сообщили о подозрении в злоупотреблении властью. Ему вменяют неправомерную продажу земли для строительства индустриального парка, к тому же по заниженной цене.

Под подозрением находится и экс-руководитель управления земельных ресурсов Львова.

Следователи будут ходатайствовать об избрании в качестве меры пресечения Андрею Садовому залога в 50 миллионов гривен.

Мэр Львова уже заявил – таких денег у него нет, поэтому он будет продавать какое-то имущество. Само подозрение Андрей Садовой считает необоснованным.

"Суть заключается в том, что земля, которая фактически не принадлежит городу Львову, территориальной общине города Львова, а принадлежит Львовской области, была, в том числе, мэром Львова, выделена фактически под строительство индустриального парка. Трудно представить, что человек, который столько работает мэром, не знает, где заканчиваются собственно пределы города. Убытки, подтвержденные экспертизой, нанесены не громаде города Львова, а государству – в лице бюджета и бюджета Львовской области также", – заявил в эксклюзивном интервью "Сегодня" руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Напомним, ранее мы сообщили о том, что САП подозревает мэра Львова Андрея Садового и других чиновников Львовского горсовета в злоупотреблении служебными положением в земельных вопросах, сообщает пресс-служба ведомства.

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