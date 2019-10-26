Эксклюзив: жители обрушенного дома в Дрогобыче штурмовали мэрию

Люди требуют от властей как можно скорее купить обещанное им жилье

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Два месяца в Дрогобыче Львовской области обрушился подъезд многоэтажного дома. Под завалами погибли восемь жителей. Десятки людей стали бездомными. Местные власти обещали до 15 октября найти для людей, которые потеряли свои квартиры, новое жилье. Но жители дома до сих пор остаются без постоянной крыши над головой. Ни одного квадратного метра до сих пор не приобрели.

"Сегодня" стали свидетелями, как пострадавшие от обвала штурмуют местных чиновников.

"Сын получил легкие ушибы, у меня была закрытая черепно-мозговая травма, и большое количество забоев. А у малой — перелом тазобедренного сустава", – рассказывает жительница обрушенного дома Ирина Пилипца.

Уже второй месяц Ирина с детьми живет в больнице. Ее квартира на втором этаже дома в Дрогобыче превратилась в груду обломков. Они втроем выжили. Но в ту страшную ночи под обломками погиб ее муж.

Новые дома пострадавшим от обвала мэр пообещал найти до 15 октября. Наступило 25 октября, но люди до сих пор скитаются кто где. Терпение у них лопнуло, и они штурмовали мэрию.

"Время идет ничего не решается. У людей складывается такое впечатление, что власть вообще забыла об этой проблеме", – обращается один из жителей дома к чиновникам.

Мэр – в командировке, говорят его подчиненные. Уверяют, что совместно с чиновниками из министерств стараются как можно быстрее приобрести жилье.

"Мы держим связь с министерством финансов, с министерством регионального развития, с министерством экономики. Сейчас они активно работают для того, чтобы подготовить решение правительства о выделении средств", – говорит Начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций исполкома Дрогобычского горсовета Николай Летнянчин.

40 млн. грн. нужно на всех, кто пострадал от обвала. Государство должно компенсировать по 16 тыс. гривен за каждый потерянный квадратный метр.

"Все документы представлены в Киев для решения вопроса о выделении средств для компенсации вам жилья", – говорит первый заместитель городского головы Дрогобыча Игорь Герман. "Вы каждый день туда звоните и спрашиваете?", – спрашивает одна из женщин. "Каждый Божий день", – уверяет чиновник.

Но жители словам не верят, пишут заявления в министерства, отправляют их в Киев, а мэру назначают встречу, как только тот вернется.

"Идет зима, все практически на улице. У меня, понимаете, вся моя квартира в прямом смысле слова, сложена в подвале. Но идет зима, в подвале будет холодно. Я не знаю, что там останется из той мебели, и вообще из моего имущества", – говорит жительница разрушенного дома Юлия Ясевич.

Дом в Дрогобыче, который похоронил под собой восемь жильцов, снесут. Дом возвели некачественно, он почти не имеет фундамента, доложили после трагедии специалисты. По заключению экспертизы, причиной обвала было разрушение несущей стены в подвале.

Сейчас на месте трагедии, со всех сторон, – высокий забор. Территорию круглосуточно охраняет полиция. Дом, который обрушился 28 августа, уже через неделю признали непригодным для проживания. Его планируют снести методом контролируемого подрыва.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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