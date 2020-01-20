Экзотические фрукты в теплице: садовник из Черновицкой области нашел способ выращивать авокадо, кофе, имбирь и папайю

Полсотни видов экзотических фруктов выращивает в своей теплице житель Черновицкой области. Ивана Галипа в родном селе Каменке знают все, он не раз угощал соседей заморскими лакомствами. В гости к садовнику напросились и корреспонденты новостей "Сегодня", чтобы собственными глазами увидеть, как растут манго, кумкват и ананасы.

Здесь невероятно пахнет цитрусовыми, между кустами и деревьями бегают несколько черепашек, а на ветвях созревают фрукты. Здесь должно быть тепло даже когда на улице 20 градусов мороза. В этих искусственных тропиках растут десятки разнообразных экзотических фруктов. Апельсины и мандарины, бананы, ананасы, авокадо, кофе, имбирь, папайю и многое другое выращивает буковинец Иван Галип уже более 3 лет. Начинал с бананов, теперь экспериментирует с более экзотичнескими вкусностями – драконьим фруктом.

"Вот теперь питахая, а на очереди мы видим манго. Тоже привитое, специально завезли то, которое будет плодоносить у нас. Потому что все, что из косточек выращиваем, то оно не будет плодоносить у нас", – говорит владелец экзотического сада.

И даже обычные, казалось бы, лимоны, у Ивана специального сорта. Они в меру кислые, даже имеют медовый привкус. Садовник угощает и корреспондентов новостей "Сегодня" плодами со своей теплицы. А еще раскрывает секреты выращивания:

"Химии мы не применяем. Думаю все, что то на химии вырастают этакими мутантами. Нет, это на навозе. Коровяк, село".

За каждым деревцем и кустом Иван Галип ухаживает самостоятельно. Ежедневно подрезает листочки, подпитывает, следит за температурой и контролирует созревание каждого фрукта. А своих домашних угощает только из собственной теплицы.

"Мне здесь нравится папайя. Вот даже не хватает терпения дождаться, когда она созревает. Она настолько вкусная и ароматная, и это диковинка такая".

К этой теплице приезжают туристы, а другие садоводы бегают за советами к господину Ивану. Он также продает саженцы своих растений всем желающим. И убеждает, что экзотические фрукты можно выращивать даже на собственном подоконнике.

А между тем, Украина побила рекорд по импорту фруктов в 2019 году. Почему так произошло и что мы покупаем в наибольших количествах, совсем недавно выясняли новости "Сегодня". А аналитики, в свою очередь, назвали главную проблему отечественного рынка "витаминов".

Также ранее стало известно, что в Украине подорожала фруктовая корзина к Новому году. Причем сильнее всего повысились цены на отечественные фрукты, говорят аналитики.

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