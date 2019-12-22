Ели пиццу и салат: во Львовской области 14 человек отравились в местном ресторане

Во Львовской области 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением после посещения ресторана в городе Борислав. Об этом сообщает Департамент здравоохранения областной госадминистрации.

Сообщается, что пациенты с жалобами на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боли в животе, частый жидкий стул были госпитализированы в течение 11-12 декабря в КНП "Центральная городская больница города Борислава".

По данным медиков, все пострадавшие посещали ресторан "РАТ" в Бориславе, ели пиццу, салат "Цезарь" и другие блюда. У большинства пациентов выявлена сальмонелла энтерика.

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По состоянию на 20 декабря 14 человек оставались на госпитализации, один находился на амбулаторном лечении.

Напомним, не так давно в Одессе в инфекционную больницу после отравления в школьной столовой госпитализировали пять детей.

Отметим, что отравиться можно в гостях, в заведениях питания, на пикнике и даже у себя дома пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты, блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Ранее сайт "Сегодня" писал, что нужно делать при пищевом отравлении.

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