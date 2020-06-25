Эпицентр паводка в Украине сместился: какие районы в зоне риска

Пока в одном районе уровень воды снижается, в другом - растет

Спасатели предупреждают, что пока в одних районах вода отступает, другие все еще в зоне риска наводнения. Так, в реке Прут в районе Черновцов, где из-за паводка затопило городские рынки, уровень воды постепенно снижается. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

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С начала суток, 25 июня, показатели уменьшились с 6,13 до 4,15 м.

Также мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время брифинга рассказал, что утром 25 июня уровень реки Быстрица снизился на полтора метра. Он отметил, что временные работы планируются на дамбе села Бортники и Никитинцы.

"Непогода, к счастью, уходит. Река уже уменьшилась почти на полтора метра в нашей Быстрице. Где-то больше сходит Быстрица-Солотвинская, меньше – Быстрица Надвирнянская. Но идет падение реки", – сказал Марцинкив.

В то же время начальник управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий во время брифинга рассказал, что из-за сильных осадков разлился Днестр в районе села Петрилов в Тлумачском районе.

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"Эпицентр непогоды сегодня Петрилов. Там поднялся уровень воды в Днестре в районе Нижневского моста. Подтапливаются села Нижнев, Золотая Липа, Новоселка и Петрилов. Там есть часть домов, которые отрезаны от сообщения", - сообщил Чернецкий.

Спасательные службы планируют доставку продуктов в Нижнев и Верховину. Сейчас определяют место посадки вертолета.

"Вчера было подтоплено село Мариямполь и соседние с ним. Сегодня затапливается село Дубовцы и часть Галича остается еще под водой. Также поднимается уровень воды в реке Ворона в Тысменице. Там возникла проблема еще в Подпечарах. Людей нужно перевозить. Вчера туда направили плавсредства. Пока серьезной угрозы нет", – отметил начальник управления ГСЧС.

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С 25 по 28 июня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м. Как сообщила пресс-служба ГСЧС, 25 июня продолжится формирование паводка на Днестре, Тисе и Пруте.

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Кроме того, из-за проливных дождей спустят воду в Днестровском водохранилище, в результате чего уровень воды в районе Могилев-Подольска и Ямполя в Винницкой области может значительно подняться.

Возможен выход воды на трассу Одесса – Рени между населенными пунктами Маяки – Удобное, подтопление домов в селе Яськи и в Беляевке, а также понтонного моста через Турунчук (в районе села Троицкое Одесской области).

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда. Он считает бессмысленным каждый год заниматься одной и той же проблемой.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что к ликвидации последствий непогоды привлекли более 1500 человек, вертолеты и горноспасателей.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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