Эпидемиологи рассказали, прошла ли Буковина пик коронавируса

Пиковый рост заболеваемости COVID-19 в Черновицкой области пришлось на период с 27 апреля по 3 мая. Об этом говорится в материале "Хроники коронавируса на Буковине".

Как считают эпидемиологи, ситуация стабилизировалась после 3 мая. Сейчас Черновицкая область находится на "плато" показателей. Если тенденция сохранится и в дальнейшем, количество больных в области начнет уменьшаться.

По состоянию на 9:00 31 мая в стране зафиксировано 23 672 случаев заболевания COVID-19.За сутки лабораторно подтверждено 468 случаев инфицирования, тогда как за предыдущий день – 393. Всего в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.

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Напомним, у каждого пятого, кто сдал ИФА-тест в областном кожно-венерологическом диспансере Черновцов, подтвердили наличие антител к коронавирусу. В лаборатории протестировали 400 человек, 87 из них имели антитела. В областном диспансере ИФА-тесты проводят уже месяц.

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области суд оштрафовал мужчину, который вернулся из-за границы и нарушил правила самоизоляции. После приезда он пошел в гости к соседям.

Также читайте материал на сайте "Сегодня": "Продление карантина: за что могут оштрафовать украинцев".

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