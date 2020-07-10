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Эпидемия COVID-19 на Буковине идет на спад: за сутки выздоровели более 100 человек

10 июля, 09:51

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По словам главного санитарного врача страны, в регионе наблюдается «хорошая тенденция»

Эпидемия коронавирусной инфекции сбавила темпы распространения в Черновицкой области. За последние сутки в регионе обнаружили только 22 новых случая заражения.

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Кроме того, как рассказал на своей странице в Facebook глава местной областной госадминистрации Сергей Осачук, в регионе зафиксировали рекорд по числу выздоровевших за сутки.

"Впервые за сутки от COVID-19 выздоровели более 100 человек! Сегодня вирус преодолели 109 буковинцев. В то же время новых случаев в пять раз меньше, всего 22. Показатели заболеваемости в нашей области порадовали даже главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, который отметил, что это "хорошая тенденция", – сообщил чиновник.

Он добавил, что 9 июля местный лабораторный центр обработал 188 образцов анализов на коронавирус. Общее число инфицированных в области сейчас составляет 5096.

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Отметим, что рекорд по числу выздоровевших за сутки был зафиксирован и по всей Украине. 9 июля инфекцию, как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, удалось победить 1016 украинцам.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется. По его словам, намного меньше стало больных врачей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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