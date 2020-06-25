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Эпидемия COVID-19 набирает обороты во Львовской области: появились новые данные за сутки

25 июня, 09:23

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Вчера в регионе провели 800 ПЦР-тестов

В Украине сегодня, 25 июня, зафиксировали новый антирекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки – еще у 994 украинцев диагностировали COVID-19. Больше всего заболевших обнаружили во Львовской области.

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Как рассказала на брифинге заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, за последние сутки коронавирус подтвердили у 204 жителей региона. Таким образом, общее число инфицированных в области уже достигло 4627.

С начала эпидемии опасная болезнь уже унесла жизни 123 жителей области. 712 зараженных пациентов медикам удалось вылечить. Сейчас в областной инфекционной больнице спасают 191 человека. Семеро из них находятся в реанимации, еще двух подключили к аппарату ИВЛ.

Отметим, что 24 июня местные лабораторные центры провели 800 ПЦР-тестов.

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Напомним, недавно из-за вспышки коронавируса во Львовской области в регион отправился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Ранее Степанов заявил, что в Украине из-за ухудшения эпидемиологической ситуации уже работают над развертыванием больниц второй волны.

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