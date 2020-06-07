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Эпидемия коронавируса атакует Буковину: более 3600 зараженных

7 июня, 07:48

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

За последние сутки в области подтвердили 68 новых случаев COVID-19

Эпидемия COVID-19 продолжает набирать обороты в Украине. Настоящим эпицентром вспышки инфекции в стране стала Черновицкая область – коронавирусом в регионе заразились 3639 человек. Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По словам чиновника, только за прошедшие сутки, 6 июня, на Буковине подтвердили еще 68 случаев заражения. В это число входят 14 случаев, о которых лабораторный центр сообщил Минздраву еще 5 июня после 23:00.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3639 человек", - отметил Осачук.

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Но есть и хорошие новости – 6 июня от COVID-19 вылечились 16 буковинцев. Эти пациенты дважды получили отрицательный результат тестов.

Ранее мы рассказывали, что в Черновцах коронавирус унес жизнь старшей медсестры кардиологического центра Елены Бордян. Женщине было всего 48 лет.

Также стоит добавить, что в Черновицкой области, несмотря на большое число больных COVID-19, профильная комиссия в областной государственной администрации приняла решение отменить особый режима въезда и выезда на территорию региона.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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