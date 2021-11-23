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Еще более заразный! Во Львовской области обнаружили штамм Delta Plus – сколько случаев

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
23 ноября, 16:50
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За прошедшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни
Ситуация с коронавирусом во Львовской области несколько стабилизировалась
Ситуация с коронавирусом во Львовской области несколько стабилизировалась / Фото: Коллаж: Сегодня

По данным Центра контроля и профилактики болезней, штамм Delta Plus во Львовской области подтвердили у более 70 человек.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает "Укринформ".

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Более заразный штамм коронавируса

"Все эти люди находятся на стационарном лечении. Если говорить о клиническом течении заболевания, вызванного этим штаммом, он не отличается от течения, наблюдаемого во время этой волны коронавирусной болезни. Единственный фактор, достаточно тревожный, это то, что штамм Delta Plus чрезвычайно контагиозный. Соответственно, при незначительных контактах больной может заразить большое количество лиц, а с момента контакта до появления клинических симптомов проходит от трех до пяти дней", – отметил Чемерис.

Ситуация с коронавирусом

По словам чиновника, согласно карантинным индикаторам, как информируют в Министерстве здравоохранения, во Львовской области есть все основания на этой неделе выйти из красной зоны карантинных ограничений.

Это можно сделать только по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, заседание которой должно состояться на этой неделе. Однако, хотя ситуация с коронавирусом во Львовской области несколько стабилизировалась, в больницах находится 2 759 человек (кроватная сеть заполнена на 53,41%), 222 больных находятся в реанимации, из них 84 – на ИВЛ.

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Смертность от COVID-19 в области

Смертность от коронавируса в области составляет 2,8%, то есть за день в среднем умирает около 30 человек. Чемерис добавил, что опасность новой вспышки может быть связана не только с осенне-зимним периодом, в котором количество заболеваний ОРЗ растет, но и с возобновлением работы на этой неделе учебных заведений.

Поэтому еще раз призвал вакцинироваться и соблюдать карантинные ограничения. За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили у 204 877 человек (из них 540 за прошлые сутки) умерших – 5 267 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции – 166 776 человек.

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 1058, а медработников – 231.

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Также за прошлые сутки:

  • госпитализированы – 2055 человек;
  • летальных исходов – 720;
  • выздоровели – 23 107 человек.

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