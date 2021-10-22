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Еще одна область Украины на пороге красной зоны – названа дата

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
22 октября, 13:52
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Количество COVID-больных продолжает увеличиваться
В Украине ситуация с COVID-19 ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине ситуация с COVID-19 ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

Львовская область уже в понедельник, 25 октября, может перейти в красную зону карантина. Это связано с тем, что количество COVID-больных продолжает увеличиваться.

Об этом сообщил региональный координатор по вопросам вакцинации от коронавируса во Львовской области Олег Когут, передает "Львовский портал".

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Показатели коронавируса растут с каждым днем

Как рассказал Когут, Львовская область уже превысила два показателя распространения коронавируса – количество новых больных и загруженность коек в COVID-стационарах.

"И, скорее всего, при таких показателях мы можем перейти в красную зону уже с понедельника 25 октября", – заявил Когут.

Львовская область на пике заболеваемости COVID-19

По словам Когута, рекордно большое число новых больных свидетельствует о том, что Львовская область уже на пике заболеваемости COVID-19

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Кроме того, в области не исключают, что в скором времени будет необходимо разворачивать COVID-стационары второй волны.

Заболеваемость коронавирусом в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня"
Заболеваемость коронавирусом в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса на сегодняшний день

В Украине за прошлые сутки, 21 октября, зафиксировали 23 785 новых случаев коронавируса. Это на тысячу больше, чем сутками ранее.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 725 385 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 614 жителей Украины (всего – 63 003). Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных (8530 – за последние сутки).

Статистика летальных случаев от коронавируса

Виктор Ляшко рассказал, что без существующих темпов вакцинации за вчера, 21 октября, Украина бы имела 795 умерших, но вакцинация спасла 181 жизнь.

"За позавчера без вакцинации мы бы имели 707 умерших, таким образом спасена 161 жизнь. Двое суток назад умерло 495 украинцев, без вакцинации имели бы 638 умерших, то есть спасли 143 жизни. За последние четыре месяца в Украине вакцинация спасла 2,5 тысячи жизней", – подытожил министр.

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