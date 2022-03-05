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Еще одна жертва российского вторжения: во Львове похоронили малыша (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 12:53
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У малыша началась пневмония во время пребывания в укрытии, в результате – ребенок умер
Из-за нападения России на Украину погибают дети
Из-за нападения России на Украину погибают дети / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове похоронили малыша – очередную жертву российского вторжения. Ребенок умер, когда семья эвакуировалась из Харькова

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Таджикский мальчик Амир родился в январе в Харькове. С началом русских бомбардировок он с родителями и другими детьми несколько дней находился в подвале.

У малыша началась пневмония, в результате – ребенок умер, когда семья эвакуировалась из Харькова. Обряд погребения провел имам Львова – Шейх Мурат Сулейманов.

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За 8 дней войны погибли 28 детей

От оружия российских оккупантов за восемь дней войны погибли 28 детей, ранены 64 ребенка. Об этом заявила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, сообщает Liga.net.

Кроме этого, она заявила, что около полутора миллионов детей находятся на территориях, страдающих от обстрелов.

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Среди них – дети-сироты и дети с инвалидностью, нуждающиеся в немедленной помощи.

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Истребитель техники врага. Экс-футболист львовских «Карпат» Виталий Сапило был командиром танкового взвода, который уничтожил более 30 единиц техники врага. Герой Украины (посмертно). Погиб во время авиаудара.

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