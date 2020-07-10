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Еще в одном городе Украины смягчили карантин: что разрешили

10 июля, 09:33

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Тернополе теперь можно проводить партнерские роды

В Украине второй день подряд фиксируют рекорды по выздоровевшим от COVID-19. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Тернополе приняли решение смягчить карантинные ограничения. Об этом шла речь на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что, согласно постановлениям Кабмина, комиссия приняла следующие решения:

  • разрешить работу заведений ресторанного хозяйства в соответствии с режимами работы, установленные решениями исполнительного комитета городского совета при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
  • усилить контроль за работой предприятий ресторанного хозяйства;
  • позволить партнерские роды в особых случаях. В каких именно – должен решать консилиум медиков.

Отмечается, что при партнерских родах нужно соблюдать условия карантина и определенные требования:

  • обязательное тестирование партнера на наличие коронавируса методом ПЦР или методом ИФА с соблюдением условий самоизоляции с момента отбора материала до родов (не более 72 ч);
  • наличие средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, защитные перчатки, экран или очки).

По словам мэра Тернополя Сергея Надала, карантин в городе решили ослабить, поскольку происходит рост динамики выздоровления пациентов с коронавирусом. Еще одним фактором для ослабления он назвал относительно небольшую загруженность больниц пациентами с COVID-19.

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Видео: facebook.com/Ternopil.shtabCovid

Ранее мы сообщали, что в Украине сейчас нет второй волны коронавируса.

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Напомним, на днях Зеленский заявлял, что ситуация с COVID-19 стабилизируется. По его словам, намного меньше стало больных врачей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Тернополь карантин штаб Западная Украина коронавирус тернопольская область COVID-19

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