Еще в одном городе Украины смягчили карантин: что разрешили

В Украине второй день подряд фиксируют рекорды по выздоровевшим от COVID-19. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Тернополе приняли решение смягчить карантинные ограничения. Об этом шла речь на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом.
Сообщается, что, согласно постановлениям Кабмина, комиссия приняла следующие решения:
- разрешить работу заведений ресторанного хозяйства в соответствии с режимами работы, установленные решениями исполнительного комитета городского совета при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
- усилить контроль за работой предприятий ресторанного хозяйства;
- позволить партнерские роды в особых случаях. В каких именно – должен решать консилиум медиков.
Отмечается, что при партнерских родах нужно соблюдать условия карантина и определенные требования:
- обязательное тестирование партнера на наличие коронавируса методом ПЦР или методом ИФА с соблюдением условий самоизоляции с момента отбора материала до родов (не более 72 ч);
- наличие средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, защитные перчатки, экран или очки).
По словам мэра Тернополя Сергея Надала, карантин в городе решили ослабить, поскольку происходит рост динамики выздоровления пациентов с коронавирусом. Еще одним фактором для ослабления он назвал относительно небольшую загруженность больниц пациентами с COVID-19.
Ранее мы сообщали, что в Украине сейчас нет второй волны коронавируса.
Напомним, на днях Зеленский заявлял, что ситуация с COVID-19 стабилизируется. По его словам, намного меньше стало больных врачей.
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