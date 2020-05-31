Есть подозрение в контрабанде: в Минфине рассказали о стычке на границе с Венгрией

На Закарпатье в связи с протестом водителей на КПП "Тиса" приостановлен пропуск людей в обе стороны. Там скопились уже несколько сотен микроавтобусов. Для урегулирования ситуации туда отправился и.о. председателя Гостаможслужбы Игорь Муратов и председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. Об этом говорится на сайте Министерства финансов.

В публикации рассказывают, что водители микроавтобусов отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля, не имеют документов для перемещения посылок, превышают ограничения по стоимости товаров.

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Водителям и пассажирам предложили законные варианты решения проблемы: они могут задекларировать перемещаемые товары или передать их в таможенный состав. Однако, пока ни один из водителей не согласился на законные условия пересечения границы.

"Это очередная попытка пересечь границу незаконным путем и ввезти контрабандные товары. Однако, эти схемы больше не сработают. Как ранее уже не будет. И к этому должны привыкать все. Ключевая задача реформы таможни, сейчас в приоритете правительства, это борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил. И это не какие-то точечные решения, а системный подход. Мы уже усилили контроль за работой таможен, следим и даем оценку действиям таможенников и методам их работы. У нас разработан четкий план мероприятий по противодействию контрабанде и незаконному ввозу товаров. И он постепенно воплощается в жизнь. У нас есть рычаги, которые позволят держать в большом тонусе и таможенников, и контрабандистов", - прокомментировал заместитель Министра финансов Юрий Драганчук.

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В Госпогранслужбе также отметили, что действия протестующих носят провокационный характер, ведь они пытаются давить на контрольные службы.

Напомним, мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский 6 июля, во время визита в Закарпатскую область заявил, что Таможенную службу Украины и украинский рынок контрабанды ждут большие перемены. На совещании с главами украинских таможен Зеленский и представители его команды резко заявили, что собираются пресечь потоки контрабанды в Украину и из страны.

Ранее на украинской таможне придумали, как бороться с "серым" импортом – для этого хотят создать электронный реестр тех, кто отсылает и получает гуманитарную помощь.

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