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"Это не я, они – сами!": стали известны подробности падения девушек из окна в Луцке

13 января, 15:03

Выжившая девочка уже вышла из комы

/ Фото: Pixabay

В Луцке из комы вышла 15-летняя девочка, которая вместе с сестрой двоюродной сестрой выпала из окна. Об этом сообщает "Волинь Рost".

Как рассказал заместитель генерального директора Волынского областного детского территориального медицинского объединения по хирургической работе Игорь Дородных, состояние девочки до сих пор тяжелое, но стабильное. Врачи прослеживают незначительную положительную динамику.

"Девочка вышла из комы и понемногу приходит в себя", – рассказал мужчина.

Также свидетели рассказали подробности трагедии. По их словам, девушки упали друг на друга. Девочка, которая упала первой, смягчила падение сестре. Двое мужчин, которые подбежали к сестрам сразу после падения, рассказали, что после инцидента к девочкам прибежали еще три человека: девушка и двое парней.

"У девушки сразу началась истерика с криками "Это – не я, они сами"", - уверил мужчина.

Напомним, 8 января на улице Конякина в Луцке две 15-летние девушки выпали из окна многоэтажного дома. Одна из них погибла на месте. Также сообщалось, что пострадавшие – жительницы Луцкого района и Винницкой области.

Подобный инцидент произошел в Одесской области. Там двое детей – мальчик и девочка, 2017 и 2014 года рождения, – вывалились из окна больничной палаты на втором этаже.

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