"Это спектакль": жена задержанного на Закарпатье члена банды рассказала подробности

Женщина утверждает, что на все оружие у задержанных было разрешение

/ Фото: Нацполиция

Жена одного из задержанных членов банды в Закарпатской области – Ирина Требитко – рассказала свою версию произошедшего.

По словам женщины, ее мужу – Евгению Требитко, который находился за рулем автомобиля Mercedes, инкриминируют покушение на убийство.

"Да. У них было оружие. Но на каждую единицу было разрешение. Потому что сидели с ними люди, которые имели разрешения на все это оружие. Оружие конфисковали, телефоны конфисковали…" – возмущается женщина.

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Кроме того, Ирина произошедшее называет "спектаклем".

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Напомним, в селе Нижние Ворота в Закарпатской области в рамках спецоперации задержали подозреваемых по делу о стрельбе в Мукачево. Видео задержания преступников появилось в сети.

В МВД рассказали, что при задержании подозреваемые пытались скрыться с места происшествия. Всего были задержаны семь человек, в том числе и организатор банды.

Также мы писали, что после стрельбы в Мукачево приехали военнослужащие Национальной гвардии Украины. Они будут патрулировать улицы города круглосуточно.

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