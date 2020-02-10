"Это спектакль": жена задержанного на Закарпатье члена банды рассказала подробности

Жена одного из задержанных членов банды в Закарпатской области – Ирина Требитко – рассказала свою версию произошедшего.
По словам женщины, ее мужу – Евгению Требитко, который находился за рулем автомобиля Mercedes, инкриминируют покушение на убийство.
"Да. У них было оружие. Но на каждую единицу было разрешение. Потому что сидели с ними люди, которые имели разрешения на все это оружие. Оружие конфисковали, телефоны конфисковали…" – возмущается женщина.
Кроме того, Ирина произошедшее называет "спектаклем".
Напомним, в селе Нижние Ворота в Закарпатской области в рамках спецоперации задержали подозреваемых по делу о стрельбе в Мукачево. Видео задержания преступников появилось в сети.
В МВД рассказали, что при задержании подозреваемые пытались скрыться с места происшествия. Всего были задержаны семь человек, в том числе и организатор банды.
Также мы писали, что после стрельбы в Мукачево приехали военнослужащие Национальной гвардии Украины. Они будут патрулировать улицы города круглосуточно.
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