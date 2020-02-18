Эвакуация украинцев из Китая: в Тернопольской области прошел митинг протеста

/ Фото: Суспільне

В Тернопольской области несколько сотен жителей села Микулинцы собрались на акцию, выступая против размещения украинцев, эвакуированных из Китая, в санатории "Медоборы" на территории региона.

Как сообщает "Суспільне", на митинг пришли около 300 человек – жителей Теребовлянского района.

Как заявил глава Тернопольской областной государственной администрации Игорь Сопель, официального подтверждения информации о размещении эвакуированных украинцев на территории региона у него нет. По его словам, место для карантина ищут во всех областях Украины.

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В свою очередь, начальник областного управления Нацполиции Александр Богомол заверил, что у правоохранителей нет информации о том, что эвакуированных из Китая людей привезут именно в Тернопольскую область.

Напомним, ранее жители Тернополя в ходе опроса предложили доставить украинцев не в Тернопольскую область, а в клинику "Феофания", которая имеет значительно более современное оснащение и много лет занималась здоровьем высших чиновников страны.

Тем временем эвакуация украинцев из Китая посеяла панику в поселке Шкло на Львовщине. Как рассказали новостям "Сегодня" жители поселка, накануне в местный санаторий наведалась комиссия из Киева. Чтобы проверить, можно ли там организовать карантин для пассажиров борта из провинции Хубэй, где свирепствует коронавирус.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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