"Евробляхеры" на Волыни жгут шины, а во Львовской области конфликтуют с дальнобойщиками

Сегодня, 18:09

Также заблокированы пункты пропуска в Закарпатской области


Фото: патрульная полиция Закарпатья

Фото: патрульная полиция Закарпатья

Фото: патрульная полиция Закарпатья

Фото: патрульная полиция Закарпатья

Фото: патрульная полиция Закарпатья

Фото: патрульная полиция Закарпатья

Ситуация на пунктах пропуска на западной границе Украины до сих пор остается напряженной.

"В Шегинях – ситуация без изменений. В сторону Польши машины не пропускают. Из Польши на Украине каждые 20 минут — по три транспортных средства. Водители грузовых машин вступили в активную дискуссию с активистами. В Краковце и Раве-Руской все без изменений, не запускают", – сообщают в патрульной полиции Львовской области.

Также в Facebook появилась информация, что на Волыни, возле п.п. "Ягодин" горят шины.

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"Ситуация на КПП "Тиса" (с. Соломоново) и КПП "Ужгород" до сих пор остается неизменной – движение затруднено. Патрульная полиция на месте происшествия обеспечивает безопасность дорожного движения и публичную безопасность и порядок", – добавляют в патрульной полиции Закарпатья.

Кроме того, патрульные сообщают водителям, движущимся в направлении этих КПП, о сложившейся ситуации и направляют грузовики в возможные места для "отстоя".

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог.

В результате недовольные водители автомобилей на европейской регистрации в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами начали блокировать КПП на границе. 

Кроме этого, автодороги заблокированы в 46 городах страны, а на границе с Беларусью владельцы машин с литовскими номерами заблокировали пограничный переход "Новая Гута – Новые Яриловичи". 

Ранее мы писали, ссылаясь на мнение авторитетного эксперта, почему митинги "евробляхеров" не имеют смысла.
протесты, шины, Ягодин, евробляхи, евробляхеры

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Источник:

"Сегодня"

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