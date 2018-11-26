"Евробляхеры" продолжают блокировать границу

Наиболее острая ситуация на границе с Польшей, военнослужащие усиливают меры безопасности

На государственной границе остается осложненным движение на пунктах пропуска "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино", "Угринов", "Грушив", "Смильниця", "Доманово".

По информации из соцсетей, люди часов простаивают в очередях, чтобы пересечь границу.

"Наиболее острая ситуация на границе с Польшей. Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по дорогам, ведущим к пунктам пропуска. Такие действия участников международного движения вызваны вступлением в силу новых законодательных норм по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией", – сообщают в ГПС.

Чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе Госпогранслужба усилила меры безопасности. В местах скопления участников акций находятся сотрудники Нацполиции.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог.

Недовольные водители автомобилей на европейской регистрации в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами начали блокировать КПП на границе.