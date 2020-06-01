Фитнес-протест: в центре Львова собрались десятки людей без масок (видео)

Во Львове, где на днях зафиксировали рекордный прирост больных COVID-19, горожане устроили акцию протеста. Люди пытаются добиться снятия запрета на работу спортивных учреждений в городе.
Видео с митинга в Facebook опубликовал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
"Не все люди серьезно задумываются над местом физической активности и спорта в профилактике и лечении заболеваний, хотя известно, что качество медицинской помощи влияет на состояние здоровья значительно в меньшей степени, чем образ жизни", – отметил он.
Примечательно, что многие протестующие под мэрию пришли без защитных масок или же сняли их. О соблюдении безопасной дистанции на митинге речь тоже даже не шла.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области решили не смягчать карантин – регион пока что не готов ко второму этапу ослабления противоэпидемических мер. На данный момент в области обнаружили 1700 заболевших COVID-19. 420 из них удалось вылечить, а жизни еще 57 зараженных не спасли.
А тем временем большинство областей Украины переходят к третьему этапу выхода из карантина. Что изменится – рассказывал сайт "Сегодня".
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