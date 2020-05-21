Фонд Рината Ахметова и банк ПУМБ обеспечили современным оборудованием медиков в Ивано-Франковске

Оборудование поступило в областную инфекционную больницу, в которой спасают пациентов, зараженных коронавирусом

Ивано-Франковская область остается в числе наиболее пострадавших от инфекции коронавируса. Там подтверждено почти 1300 случаев инфицирования. Умерло не менее 75 человек. Спасти больше жизней врачам помогают современные аппараты искусственной вентиляции легких. Один из таких доставили в областную инфекционную больницу Ивано-Франковска.

В распоряжении журналистов "Сегодня" – уникальные кадры, снятые в палате инфекционной больницы.

В палате работает аппарат ИВЛ.

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Медики борются за жизнь пациента с коронавирусом. Из-затяжелой формы пневмонии – состояние критическое.

"Как только человек чувствует, что он задыхается, мы тут же подключаем его к аппарату, у нас есть свои медицинские показатели", – объясняет генеральный директор Ивано-Франковской областной инфекционной больницы Роман Остяк.

В таких ситуациях аппарат искусственной вентиляции легких – незаменим.

"При поражении коронавирусом человек не может ни вдохнуть по-нормальному, ни тем более выдохнуть, и данный аппарат помогает просто дышать", – говорит Роман Остяк.

Аппарат ИВЛ в областной больнице – всего сутки. И за это время помог спасти двух пациентов с COVID-19.

"Утром мы подключили одного больного, ему стало лучше. Сегодня отключили, продезинфицировали, и сегодня уже подключили второго больного, это практически за сутки", – рассказывает генеральный директор Ивано-Франковской областной инфекционной больницы Роман Остяк.

Устройство современное и высокотехнологичное. Похожие – на вооружении врачей в Европе и США. Украинские медики новую технику освоили быстро.

"Вечером привезли аппарат и тут же приехал менеджер, который его подключил, наладил и провел здесь же обучение, чтобы буквально за пять часов после доставки аппарата он уже у нас заработал", – рассказывает Роман Остяк.

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Современный аппарат искусственной вентиляции легких врачам Ивано-Франковска передали Фонд Рината Ахметова и банк ПУМБ.

"К аппарату добавилась еще одна вещь – это монитор пациента. Это также важное оборудование, которое позволяет мониторить состояние пациента в режиме онлайн", – говорит представитель Фонда Рината Ахметова в Ивано-Франковской области Александр Воронкин.

"Позвольте поблагодарить Фонд Рината Ахметова от имени нашего прекрасного, красивого коллектива. Это третий подарок областной клинической инфекционной больнице, я искренне благодарен!" – не скрывает эмоций генеральный директор Ивано-Франковской областной инфекционной больницы Роман Остяк.

Ринат Ахметов уже направил 300 млн гривен на борьбу с COVID-19. Закуплено экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование. Все это каждый день спасает жизни пациентов и врачей.

"Всего Фонд Рината Ахметова закупит и поставит в государственные больницы по всей Украине 200 аппаратов, современных аппаратов искуственной вентиляции легких. Для нас это не просто участие в борьбе с эпидемиями, для нас это системное партнерство с Министерством здравоохранения. Мы уверены, что эти аппараты будут спасать жизни не только сейчас, но еще и долгое время после этого", – говорит член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонда Рината Ахметова и банк ПУМБ передали современное оборудование медикам приграничного района Черновицкой области.

Также мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова и Минздрав запускают онлайн-обучение для медиков, которые работают с аппаратами ИВЛ.

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