Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали Ивано-Франковской области тесты для врачей скорой помощи

Ивано-Франковский областной клинический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции. 3400 тест-систем были переданы Фондом Рината Ахметова и компанией ДТЭК именно для медиков – чтобы они могли контролировать свое здоровье.

"Это уже вторая партия тестов, которую Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передают в Ивано-Франковскую область. 10 000 тестов, которые областные государственные медучреждения Ивано-Франковщины получили ранее, были предназначены для пациентов с подозрением на COVID", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

По ее словам, это была часть из 300 000 экспресс-тестов, переданных Фондом Рината Ахметова в Стабилизационный фонд при президенте Украины. Дополнительно для врачей, работающих на скорой помощи, Фонд закупил и передает еще 20 000 штук.

"Они будут использованы для тестирования работников бригад скорой помощи. Это особая группа риска. К сожалению, сейчас в Украине каждый пятый инфицированный – медик. И мы делаем свой вклад в обеспечение безопасности врачей на рабочих местах – тесты и средства индивидуальной защиты. Защитить врачей, которые спасают жизни, на сегодняшний день очень важная задача, которую стране помогает решать Фонд Рината Ахметова", – добавила Емченко.

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Представитель ДТЭК в областном штабе по борьбе с коронавирусом Александр Воронкин отметил, что для борьбы с эпидемией COVID-19 Ринат Ахметов объединил усилия предприятий группы SCM и благотворительного Фонда.

"Фонд Рината Ахметова выделил 300 миллионов гривен для оказания помощи регионам для борьбы с пандемией. На эти средства закупается и поставляется оборудование и средства защиты. В рамках помощи уже были переданы 300 тысяч тестов в регионы Украины, из которых 10 тысяч получила Ивано-Франковская область. Эти экспресс-тесты – важная составляющая выявления коронавируса на раннем этапе", – добавил он.

В свою очередь, советник главы Ивано-Франковской областной госадминистрации Леся Крупьяк поблагодарила Фонд Рината Ахметова и ДТЭК за вклад в борьбу с коронавирусом.

"Уверены, что взаимодействие власти, бизнеса и общества поможет преодолеть эту пандемию. Хочется отметить важность большого бизнеса в противодействии коронавирусу. В частности, Фонд Рината Ахметова, который откликнулся на призыв руководства страны и оказывает необходимую сегодня помощь. Этот груз экспресс-тестов – очередная помощь в рамках сотрудничества. Благодарю также врачей, которые в это сложное время выполняют свои служебные обязанности", – сказала Крупьяк.

Фонд Рината Ахметова помогал врачам, работающим на подстанциях скорой помощи в Ивано-Франковской области, задолго до эпидемии коронавируса. В прошлом году местные медики стали участниками проекта "200 скорых для Украины" и получили от Фонда сразу 10 суперсовременных спецавтомобилей: 5 машин типа В ("реанимации на колесах"), одну машину, предназначенную для реанимации новорожденных и 4 медицинских внедорожника Toyota Land Cruiser.

О том, как Фонд Рината Ахметова помогает Украине в борьбе с коронавирусом, – читайте в обзорном материале.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Ринат Ахметов первым в Украине отреагировал на опасность распространения коронавируса и направил 300 млн гривен на борьбу с ним.

Кроме оборудования для эффективного лечения больных, приобретены и переданы средства защиты для врачей. Фонд привез в Украину 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Это самая крупная партия диагностических материалов в рамках кампании Фонда Рината Ахметова по борьбе с коронавирусом.

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