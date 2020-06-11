Фонд Рината Ахметова передал аппараты ИВЛ медикам Львовской области

Фонд Рината Ахметова доставил в Украину 32 современных аппарата искусственной вентиляции легких. Такие аппараты необходимы в условиях вспышки коронавируса. Это самая крупная партия аппаратов ИВЛ, завезенная в страну. Шесть аппаратов уже передали во Львовскую область.

Они автоматизированы и в значительной мере исключают влияние человеческого фактора. Поэтому могут быть использованы почти сразу после установки в любой больнице страны.

Также медикам из отделения интенсивной терапии фтизиопульмонологического центра, которые работают с инфицированными пациентами, передали подарочные наборы. В них – сертификаты на медодежду, которая будет сшита по специальному заказу. Государственные больницы получили оборудование от Фонда Рината Ахметова в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью большой программы "Ринат Ахметов – спасение жизней".

"На сегодняшний день в реанимации у нас есть, на аппаратах ИВЛ в том числе, и пациенты с подтвержденным коронавирусом. Такое оборудование нужно всегда, не только во время эпидемии. Мы получили и защитные костюмы, аппараты искусственной вентиляции легких. Июнь закончится, а коронавирус – нет. Я думаю, он будет еще долго, и нам нужно научиться с ним жить. А средства защиты и аппараты искусственной вентиляции легких обычно всегда нужны", – говорит главный врач Львовского регионального фтизиопульмонологического центра Любомир Рак.

"Если брать динамику, наибольшее количество заболеваний, на прошлой неделе это было 96 случаев, это был пик. Сегодня мы имеем 49. Большое спасибо Фонду Рината Ахметова за такую ​​помощь, потому что действительно надо обновлять парк аппаратов искусственной вентиляции легких. Это действительно огромная помощь", – подчеркивает председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

"Фонд Рината Ахметова закупил 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы для спасения жизней украинцев от осложнений коронавируса. Эти аппараты передаются в государственные больницы, очередной транш – 32 аппарата, прибыл в Украину в течение первой декады июня. И эти аппараты уже сейчас едут в регионы, в частности, шесть из них – во Львовскую область. 32 аппарата стали крупнейшим траншем аппаратов ИВЛ, которые попали в Украину с момента начала карантина", – говорит член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова помогает в обучении врачей, которые борются с коронавирусом.

Фонд Рината Ахметова совместно с Минздравом провел онлайн-конференцию для медиков, которые сегодня работают на передовой борьбы с инфекцией коронавируса. Сотни врачей со всей Украины советовались с экспертами, как работать в условиях новой болезни, в частности, с аппаратами искусственной вентиляции легких. Конференция длилась три часа. Сотни медиков ставили абсолютно разные вопросы по лечению в целом и, в частности, во время работы в критических ситуациях.

Также мы сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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