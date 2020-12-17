Фонд Рината Ахметова передал больнице на Волыни современное оборудование

Некоторым приборам уже более 15 лет

За время эпидемии коронавируса украинские медики определили четкие алгоритмы, как спасать пациентов и как уберечься от вируса. Однако одних знаний для спасения жизней мало. Нужно и хорошее оборудование.

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Об этом сообщают журналисты "Сегодня".

Врачи Владимир-Волынского медицинского объединения уже несколько месяцев принимают больных COVID-19. Для них выделили 80 мест.

"Больные стали очень тяжелые, по сравнению с началом заболевания. Существенная разница в тяжести состояния пациентов, и смертность, к сожалению, растет", – сказал директор объединения Виталий Баюн.

В Волынской области из-за осложнения COVID-19 умерли сотни людей. В зоне риска пациенты, которые имеют другие тяжелые болезни. Особенно опасны сахарный диабет и болезни сердца. В критических ситуациях не обойтись без аппаратов искусственной вентиляции легких.

В этой больнице некоторым устройствам более 15 лет. Такое медицинское оборудование анестезиологи считают устаревшим.

Видео: Сегодня

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Современные аппараты ИВЛ украинским государственным больницам передает Фонд Рината Ахметова. В том числе и Владимир-Волынскому медицинскому объединению.

"Очень благодарен. Надеюсь, аппарат поможет спасти не одну жизнь", – сказал врач реанимации Антон Шувар.

Всего Фонд закупил и передал в реанимации более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Для украинской медицины это рекордная частная инициатива.

Напомним, ранее Фонд Рината Ахметова передал медучреждениям Хмельницкой области современные аппараты ИВЛ.

Кроме того, недавно Фонд Рината Ахметова помог мальчику с Прикарпатья услышать мир.

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