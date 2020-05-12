Фонд Рината Ахметова передал тернопольским медикам современные защитные костюмы

Каждый четвертый из зараженных коронавирусной инфекцией в Украине за минувшие сутки – это медик. Больше всего зараженных среди работников медучреждений – в западных областях Украины.

Врач-анестезиолог Тернопольского регионального фтизиопульмонологического центра Михаил Кричфалуший уже полторы недели не был дома. Из-за пандемии коронавируса на работе пропадает круглосуточно.

"Мы здесь живем, едим, отдыхаем между сменами", – рассказывает Михаил.

Медицинская вахта длится 14 дней. А если врач сам заболеет, встреча с семьей откладывается на неопределенный срок.

"Если придут положительные результаты ПЦР, то мы будем вынуждены идти в обсервацию", – говорит врач-анестезиолог Тернопольского регионального фтизиопульмонологического центра Михаил Кричфалуший.

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Врачам приходится ежедневно рисковать здоровьем и работать в тяжелых условиях. Надеются, что такие жертвы не будут напрасными.

"Жаль сейчас видеть, как люди ходят по улице, не соблюдая никаких правил", – сетует Михаил.

В медицинском центре действует строжайший карантин. Посторонних сюда не пропускают, а врачи работают в защитных костюмах, перчатках, масках и очках.

"Очень жарко, очень трудно. Сконцентрироваться в своей работе – это реально ну очень трудно", – рассказывает Михаил Кричфалуший.

Чтобы защитить всех медиков, которые борются с пандемией, нужны тысячи защитных костюмов.

"Всем нам нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы защитить тех, кто сражается за наше здоровье. Сейчас мы передаем защитные костюмы медикам западных областей, потому что, к сожалению, именно в этих областях самое большое количество инфицированных", – говорит член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Только в Тернопольскую область Фонд Рината Ахметова совместно с банком ПУМБ передал пять тысяч защитных комплектов.

"Совместные действия власти, бизнеса и общества обеспечат выполнение тех задач, которые стоят перед Украиной в борьбе с коронавирусом", – говорит руководитель тернопольского отделения ПУМБ Сергей Гнатюк.

"Чтобы врачи наши были защищены, костюмы разъедутся по районам, по больницам, в зависимости от того, сколько кому нужно, сколько у кого сейчас есть зараженных COVID-19", – говорит председатель Тернопольской областной администрации Владимир Труш.

"Спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что все-таки предоставляется такая поддержка. С благодарностью принимаем эту помощь", – говорит директор Тернопольского регионального фтизиопульмонологического центра Вадим Рудик.

"Желаем, чтобы ваши все работники были здоровы! И не только работники, а все наши жители области и всей Украины!" – желает директор медцентра представителю банка ПУМБ.

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Еще в феврале по личному решению Рината Ахметова Фонд первым в Украине отреагировал на угрозу эпидемии коронавируса. В больницы уже передано медицинское оборудование, 300 тысяч экспресс-тестов и жизненно важные средства индивидуальной защиты.

На борьбу с COVID-19 Ринат Ахметов направил 300 млн гривен. Он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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