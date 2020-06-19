Фонд Рината Ахметова помогает пережить карантин людям с инвалидностью в Ровенской области

Люди с особыми потребностями нуждаются в дополнительной заботе во время пандемии коронавируса

Справляться по хозяйству, ухаживать за пожилой мамой и не забывать о дополнительных мерах безопасности из-за пандемии коронавируса.

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Опасная болезнь добавила проблем тем, кто и без того должен постоянно уделять повышенное внимание здоровью. С какими трудностями сталкиваются люди с особыми потребностями и от кого получают помощь – узнавали корреспонденты "Сегодня".

Жительница села Студянка Ровенской области Вера Пулюлюк с детства имеет проблемы со зрением. Спустя время к врожденному пороку прибавилось осложнение от гриппа, после которого женщина почти перестала видеть.

"Очень было плохо, я уже совсем не видела тропинки и не могла сойти с порога. И все делала как бы на ощупь. Я молодая была и стеснялась это все признать, или кому-то сказать. Старалась все делать так, чтобы никто не знал", – признается Вера Полюлюк.

Женщина перенесла две операции.

"Сосед занял деньги. Было даже такое, что дома оставалась только бутылка масла, после того, как деньги собрали", – вспоминает жительница Студянки.

Сейчас Вера может видеть только благодаря контактным линзам, у нее – третья группа инвалидности. Но, несмотря на это, женщина хлопочет по хозяйству и выращивает овощи.

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А еще – заботится о пожилой матери, которая тоже имеет проблемы со зрением и множество хронических заболеваний. Чтобы не подвергать ее опасности, с началом пандемии коронавируса Вера придерживается усиленных мер безопасности.

"Стараюсь не ходить в людные места. Когда иду в магазин, составляю список. И если я уже подбираю какой-то день, стараюсь, чтобы людей не было. Захожу куда-нибудь в маленький ларечек, не в крупные магазины", – рассказывает Вера Полюлюк.

Женщины признаются: денег хватает только на самое необходимое.

"Пенсию получаю – 2 000 грн, получала 1 700 грн, так что это? Купить лекарства, купить топлива, нанять кого-то, чтобы покосил, чтобы дрова порубал. Очень трудно", – сетует мама Веры Ольга Панасюк.

Чтобы мать и дочь лишний раз не выходили на улицу, продукты им привезли прямо под двери дома. Такую помощь семьям, которые из-за пандемии коронавируса оказались в группе повышенного риска, оказывает Фонд Рината Ахметова.

"В семье Полюлюк из Ровенской области мать и дочь – имеют инвалидность по зрению. Таким людям не просто жить всегда, а карантин стал для них серьезным испытанием. Когда местная общественная организация "Жизнь с надеждой" обратилась в Фонд с просьбой помочь этой семье, решение было принято незамедлительно. Всего в Ровенской области такую ​​помощь Фонда получили почти 100 семей", – говорит директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Балажан.

"Спасибо Вам! Спасибо! Всем здоровья, и Ринату Ахметову – здоровья, чтобы было все хорошо!" – говорит жительница Студянки Ровенской области Ольга Панасюк.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Фонд Рината Ахметова помогает пережить карантиндетским домам семейного типа на Донбассе.

Также мы сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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