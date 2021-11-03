Фото дня. Как выглядел Львов в 1920-1930 годах

Тогда он был университетским городом – одним из главных центров науки и культуры

Львов в 1920-1930 годах. Фото: коллаж "Сегодня"

Львов в 1920-1930 годах был третьим городом по количеству населения во Второй Речи Посполитой. Тогда он был университетским городом – одним из главных центров науки и культуры.

Подробнее о том, как выглядел Львов в 1920-1930 годах – читайте далее в материале "Сегодня".

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Львов в 1920-1930 годах

До Второй мировой войны во Львове проживало около 63,5% поляков, 24,1% евреев, 7,8% украинцев, а также 3,5% русинов и 0,8% немцев.

4 сентября 1931 года во Львове состоялся первый конгресс ФИТА — Международной федерации стрельбы из лука. В августе-сентябре того же года Львов принял первый чемпионат мира и Европы по стрельбе из лука.

Львовская футбольная команда "Погонь" 4 раза выигрывала чемпионат Польши по футболу, национальная сборная Польши некоторые игры проводила в городе Льва, за национальную команду регулярно играли игроки из львовских клубов.

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Во Львове развилась самобытная городская субкультура львовских батяров, песни (львовский шансон) на специфическом сленге — львовской гваре, балаке — основанном на польской языковой основе с вкраплениями слов из украинского языка и идиша. Темой песен часто была любовь к родному городу.

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