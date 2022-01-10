Фото дня. Под Хмельницким организовали выставку снеговиков

В Нетешине Хмельницкой области впервые проходит выставка снеговиков. Организаторами являются неравнодушные родители детей.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Нетешина.
Как проходит выставка снеговиков?
Как стало известно, на выставке представлены работы молодых художников из 35 улиц Нетешина.
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"Организатор выставки Святой Николай отметил, что цель выставки – донести современное искусство людям, оторвать их от обыденности", – говорят в горсовете.
Все работы, представленные на выставке, можно фотографировать.
В городе активно лепят снеговиков. Фото: пресс-служба горсовета
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