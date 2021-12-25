Фото дня. В Житомире ездит трамвай в новогодней шапке

Также в салоне раздается рождественско-новогодняя музыка

В Житомире заметили необычный трамвай. Фото: коллаж "Сегодня"

В Житомире начал курсировать рождественско-новогодний трамвай, украшенный атрибутами города, иллюминацией и шапкой.

Об этом сообщает Суспільне.

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Новогодний трамвай поднимает настроение

Украшенный трамвай будет курсировать по улицам города в течение трех недель – до 14 января.

Украшенным трамваем водитель Анатолий Савицкий управляет во второй раз. В прошлом году, говорит мужчина, трамвай курсировал без пассажиров.

Кондуктор Татьяна Федченко говорит, что довольна трамваем и надеется, что люди будут довольны их работой и обслуживанием.

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Кроме внешней иллюминации, в салоне трамвая раздается рождественско-новогодняя музыка.

"Мне эта идея очень нравится, в таком трамвае еду впервые. На самом деле, очень приятно видеть на остановке улыбающихся людей, видя этот трамвайчик. Все имеют очень классное настроение утром", – отметила пассажирка трамвая.

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В Житомире ездит новогодний трамвай. Фото: Суспільне

В Киеве ездит "теплый" трамвай

В Киеве был замечен интересный трамвай. В транспорте было очень холодно, однако там висели гирлянды для новогоднего настроения.

Гирлянды заметили в 15-м трамвае (ул. Старовокзальная – проспект Отрадный). Возможно, новогодние украшения там для того, чтобы люди меньше обращали внимание на холод внутри.