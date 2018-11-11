Где в Украине находится "двойник" Дома с химерами

Сегодня, 21:14

Здание создавалось около 40 лет


Сотни туристов едут в Луцк, чтобы увидеть квартиру известного скульптора. Николая Голованя, который десятилетиями создает свой дом. У него своя мистика – крыша, стены и даже забор украшены сотнями скульптур. Все сделанные собственноручно.

Дом Голованя в Луцке называют домом с химерами. Его художник собственными руками создает почти 40 лет. Чтобы увидеть творения, ежедневно сюда едут десятки туристов. Влечет то, что все собственноручно создавали мастер и его сын.

"Если бы здесь не было ничего необычного и готического, то не было бы всегда так много туристов. Здесь даже время от времени свадьбы проводят. Очень интересный этот скульптор, у него безграничная фантазия, потому что здесь очень много различных скульптур, которые не похожи между собой", – считает туристка Яна Кирилюк.

Сейчас 75-летний скульптор работает над ротондой. Для украшения использует стеклянные бутылки. Их монтирую, делаю пластические выносы, которые немного напоминают готику – выходит витраж. Название "дом с химерами" Головань не очень любит. Говорит, наоборот – пытался создать классические фигуры. Ему кажется, что дом похож на готический дворец.

"У меня химер нет. Здесь в основном сакральная скульптура, декоративная, аномалистическая. Я этот дом называю Дом Голованя – вернисаж", – рассказал сам скульптор.

Недавно художник завершил итальянский дворик. Всего в доме полтысячи скульптур. Его признали одним из семи волынских чудес.
Архитектура, Луцк, дом с химерами, двойник

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"Сегодня"

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