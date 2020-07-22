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Геращенко рассказал, что ждет "луцкого террориста" и показал первые фото из автобуса

22 июля, 04:54

Елена Вус Елена Вус

Максима Кривоша отправят на психиатрическую экспертизу

Задержанного "луцкого террориста" Максима Кривоша, который 10 часов удерживал заложников в автобусе, направят на психологическую экспертизу. После ему изберут меру пресечения. Захватчику грозит длительный тюремный срок.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена. Дальше его ждет судебная процедура, он будет задержан, ему будет избрана мера пресечения, очевидно, это будет содержание под стражей без альтернативы, и дальше он будет нести ответственность за то, что совершил", – отметил он.

Геращенко отметил, что Кривош получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения.

Кроме того, замминистра опубликовал на своей странице в Facebook и первые фото салона автобуса, в котором "террорист" удерживал заложников.

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Между тем, на месте теракта продолжают работу криминалисты. Специалисты работают для выявления всевозможных улик и определения возможных сообщников злоумышленника.

Все 13 освобожденных заложников после осмотра медиками и дачи первичных показаний отпущены домой. По словам главы МВД Арсена Авакова, люди находятся в удовлетворительном состоянии.

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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех, кто боролся за спасение людей в Луцке с успешным завершением операции, напомнив, что что жизнь человека – важнейшая ценность, и подчеркнув, что терроризму нет места ни в одной стране.

Видео: PavlovskyNews

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Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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