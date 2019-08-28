Героев скандальной съемки с поросенком обвинили в жестоком обращении с животным: видео

Женщины тянули поросенка за ноги, пытаясь отнять его друг у друга

Конкурс, приуроченный ко Дню села Забороль в Волынской области, превратился в скандал.

Во время праздника две женщины едва не разорвали на куски живого поросенка.

Скандал с поросятами разгорелся на местном стадионе. Здесь, оказывается, уже не первый раз проводили конкурс: кто поймает подсвинка.

В результате выпущенное в толпу животное ухватили две жительницы села. Держа его за ноги, женщины начали тянуть поросенка – каждая в свою сторону. Животное начало визжать. За действом наблюдало почти все село. В какой-то момент в толпе начали кричать: "Смотрите, смотрите, они разорвут его!"

Соцсети взорвались гневом – участников назвали дикарями. А луцкий режиссер написал заявление в полицию. Хочет, чтобы организаторов праздника наказали.

"Это дикость, так быть не должно. Я увидел все признаки жестокого обращения с животными", – говорит житель Луцка Александр Стеренчук.

В полиции заявление зарегистрировали и проводят проверку. В селе только и разговоров о случае с поросенком. Многие осуждают поведение земляков.

"Это просто жадность. Нам дай что-нибудь – и мы будем бегать, хватать, лапать, потому дали бесплатно. Извините, что нецензурно – на халяву", – говорит жительница села Забороль Инна Парчук.

В сельсовете удивлены реакцией на праздник. Говорят: ежегодно проводят конкурс, и скандал прогремел первый раз.

"Сейчас вы переживаете за судьбу поросенка, а вы не чувствуете давление моральное и нападки на семьи организаторов, сельского голову, тех, кто организовывает праздник, а там в оргкомитете было 15 человек, которые писали сценарий", – говорит представитель Заборольской объединенной территориальной громады Валерий Мищук.

"Сегодня" удалось найти поросенка. На содержание его забрала Алла Лищук, мама женщины, сражавшейся за животное на скандальном видео.

"Будем кормить, молочко есть свое. Картофель, свекла", – говорит жительница села Забороль Алла Лищук.

Поросенок сейчас хорошо ест. За это владелица прозвала его Жорик. В действиях дочери ничего плохого не видит.

"Ну почему "слишком"? Конкурс есть конкурс. Кто победит. Если она его поймала первая, не хотела отпускать, а там тянули", – объясняет действия дочери Алла Лищук.

После конкурса Жорика обследовал ветеринар и не нашел травм. Однако из-за скандала в сельсовете на будущий год все-таки решили отменить этот конкурс ко Дню села.

Напомним, ранее на 18-летняя переселенка из Луганска Любовь Таропина и 20-летний житель Луцка Юрий Гнатюк сняли на видео жестокое издевательство над котенком. Провинившегося животного в наказание сначала засунули в морозилку, затем закрыли во включенной духовке, "отжали" в стиральной машине, а потом выбросили в окно 2-го этажа. Дело о жестоком обращении с животными дошло до суда. Девушка признала свою вину и получила два года лишения свободы условно.

Также сообщалось, что в Киеве живодер на глазах у детей выбросил щенкаиз окна. От полученных травм животное погибло на месте.

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