Герои "Сегодня": Владимир Палийчук создал команду пожарных-любителей

С родными и друзьями Владимир работает сразу на две области - Черновицкую и Ивано-Франковскую

На счету Владимира Палийчука – героя Сегодня – десятки жизней и сотни домов, спасенных от огня. Самостоятельно он создал команду пожарных-любителей. А помогать решил, когда огонь уничтожил его дом. С родными и друзьями Владимир работает сразу на две области – Черновицкую и Ивано-Франковскую. И практически каждый день любители-пожарные приезжают на помощь профессиональным спасателям.

Создал команду пожарных-любителей. Помогать людям Герой Сегодня решил, после своей встречи с разрушительной стихией – огонь уничтожил его дом, потом еще и тяжелая болезнь заставила задуматься о других. Поэтому с родными и друзьями теперь Владимир делает все возможное, чтобы беда наносила как можно меньший вред. Работают сразу на две области – Черновицкую и Ивано-Франковскую. Практически ежедневно выезжают на помощь профессиональным спасателям. Наши корреспонденты познакомилась с этой добровольной пожарной дружиной "КУты" год назад. За это время у них появились новые помощники, стало больше оборудования и даже препаратов для оказания доврачебной помощи, а еще увеличилось количество боевых выездов.

Команда пожарных-любителей базируется в Кутах на Франковщине. Главный среди них – Владимир Палийчук. Номер его мобильного знают во всех населенных пунктах.

А все началось 5 лет назад. После тяжелой болезни и нескольких операций на сердце успешный предприниматель Владимир Палийчук решил изменить свою жизнь.

"Кто-то вершины покоряет, кто-то в парламент идет, ну а я решил помогать людям. Не все заключается в деньгах. Все заключается в том – что и сколько ты кому-то помог", – делится Владимир.

В команде Владимира – двое его сыновей, брат и друзья – профессиональные водители. Вспоминают, как на свой первый вызов выехали ... в резиновых тапочках. Потому что очень спешили.

Сейчас такого Владимир ни за что бы не допустил.

"Без каски, без обмундирования я не пущу человека. Как вижу, что кто-то лезет в огонь без защиты, то я кричу. Потому что первым делом – это здоровье и жизнь самого спасателя", – говорит он.

Как воин без оружия не воин, так и пожарные без спецавтомобиля – не пожарные.

Владимир Палийчук мечтал о внедорожнике на свой 50-летний юбилей. Долго копил на него деньги. Однако, купил КАМАЗ.

Вместе с друзьями переоборудовал его под спасательное авто.

"Положили жигулевский мотор, коробку жигулевскую, радиатор дополнительный один, потому что оно грелось. Экономная она у нас. Это все сварили вручную, все сделали за 2,5 месяца", – рассказывает Василий Русенюк, водитель.

Уникальность машины – в ее вместимости. Поэтому в случае масштабных пожаров основной задачей Палийчука и команды становится подведение воды чрезвычайникам.

"У него существенный объем воды с запасом. Наши машины это 4 тонны, 2,5, а он так спроектировал свою машину, что у него 10 тонн", – говорит Андрей Андроняк, заместитель начальника управления ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Владимир Палийчук и его добровольная дружина – настоящие Герои. На них равняются другие, за помощью обращаются в любое время суток.

"Я хочу сказать одно, что наш труд – это залог того, что чужой беды не бывает. Это нашей команды девиз. И мы всегда будем придерживаться этого", – говорит Герой, получая награду.

Напомним, что в 2019 году в Украине заметно выросло число пожаров. Больше всего возгораний происходит в Киевской области. Как объяснили новостям "Сегодня" столичные спасатели, рост произошел в первую очередь за счет поджогов сухой травы в экосистемах.

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