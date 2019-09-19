"Героям слава!" – во Львове встретили моряка Андрея Опрыско

Он приехал во Львов из Одессы, где проходит службу, и сразу отправился в родное село к матери

/ Фото: Радио "Свобода"

Во Львове на вокзале сегодня, 19 сентября, со словами "Слава Украине!", "Героям слава!" встретили освобожденного из российского плена моряка, старшего матроса Андрея Опрыско. Он приехал во Львов из Одессы, где проходит службу.

"Ко мне вести из дома не доходили. Письма где-то с февраля приходили, и то не от родных, но я очень благодарен людям за поддержку. Более 100 писем пришло, но так по чуть-чуть выдавали. Мы держались. Поддержка была супер. Самочувствие – супер. Они хотели, чтобы мы сломались, мы им назло спортом занимались. Они не могли это понять, почему не подавлены, а живем своей жизнью. Мы знали, чего они от нас ждут, и все наоборот делали", – рассказал Опрыско. Об этом сообщает radiosvoboda.org.

Реклама

После встречи он сразу поехал в свое родное село Надитычи, что в Николаевском районе, где его ждали мать и односельчане.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами . В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, что уже ведутся переговоры относительно последующих освобождений захваченных Россией украинцев, которые находятся на российской территории и во временно оккупированном Крыму. Кроме того, она рассказала, сколько еще украинцев в списках на освобождение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама