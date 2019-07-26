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Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования

26 июля, 12:15

11-летнего мальчика нашли мертвым на путях



На железнодорожных путях в Хмельницкой области нашли мертвым 11-летнего мальчика, который возвращался из спортивного лагеря домой в Киев. Следователи говорят: признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили.

Поезд Рахов – Киев, которым ехал возвращался с отдыха Тимофей, довез на железнодорожный вокзал столицы всех, кроме Тимофея. Родители, которые пришли встречать сына, своего ребенка в вагоне не нашли.

Мальчик возвращался из спортивного лагеря в Яремче, он занимался в секции айкидо. Тренеры летом возят детей в лагерь отдохнуть и потренироваться. Путешествовали большой группой: 26 детей и десять взрослых – тренеры и несколько родителей.

В час ночи дети из этой группы легли спать, а утром железнодорожник, который обходил пути в селе Волошское Хмельницкой области, нашел на рельсах мертвого ребенка. Железнодорожники проверили, какие составы проезжали здесь ночью, и сообщили начальникам поездов, чтобы те сверили, все ли пассажиры на местах.

Именно так, по словам железнодорожников, и обнаружили, что Тимофея нет в купе. Там остались только его вещи. Полиция сейчас исследует вагон, из которого исчез мальчик, в поисках подсказки, которая поможет ответить на вопрос, что стало причиной трагедии.

Но в данное время по горячим следам уже обнаружили, что в вагоне, из которого выпал парень, был открыт технический выход.

"Предварительно есть информация, что один из технических выходов, а именно технических выходов из вагона – не был закрыт", – говорит начальник сектора коммуникаций управления Нацполиции в Хмельницкой области Инна Глега.

"В ходе досудебного расследования будет установлено, что, собственно, произошло и почему так произошло. И где был старший группы, где был воспитатель, и почему он не усмотрел, чтобы такого не случилось", – рассказал представитель полиции Ярослав Тракало.

Что такое технический выход и как он выглядит, железнодорожники показали журналистам "Сегодня" в вагоне, идентичном тому, из которого исчез Тимофей.

"Эти двери открываются только при эвакуации пассажиров, допустим при пожаре. Они всегда закрыты", – показал проводник на дверь в тамбуре.

Перед поездкой проводник всегда проверяет, закрыты ли двери. Говорит, что пассажир их открыть не сможет, особенно ребенок.

"Без специальных ключей вы их не откроете. Специальные ключи – это вот трехгранка специальная, и еще один ключ, двери закрываются в двух местах, дублируется", – объяснил проводник.

Показал он и переход между вагонами, объяснив, что выпасть отсюда попросту невозможно.

"Вот я давлю, видите, насколько резина грубая, что ее даже я не могу толкнуть. И вот внизу щель – ребенок не мог бы сюда выпасть", – показал железнодорожник.

Окна в таком вагоне оборудованы форточкой, и она слишком узкая, чтобы через нее кто-то мог пролезть.

В "Укрзализныце" выразили соболезнования семье погибшего мальчика и заявили, что будут способствовать следствию и призвали всех, кто путешествует с детьми поездом, следить за ними. Особенно внимательными просят быть тех, кто сейчас, во время школьных каникул, будет сопровождать группы детей на отдых.

"Хотелось бы обратиться как к родителям, которые путешествуют с детьми, так и к сопровождающим – будьте особенно внимательны во время путешествия. Потому что железнодорожный транспорт, как и любой другой вид транспорта, вообще, любой транспорт – это зоны повышенной опасности. Поэтому при путешествии с детьми необходимо особое внимание обращать и контролировать каждый их шаг", – рассказал заместитель директора департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан.

Следователи выясняют, где были воспитатели и почему не следили за мальчиком.

Напомним, недавно в Ровенской области 12-летнего мальчика насмерть придавило песком. Трагедия произошла в одном из сел Рокитновского района, когда после уроков в школе двое 12-летних братьев-двойняшек пошли играть на песчаный карьер, который находится в 200 метрах от их дома.


Также мы писали, что в городе Чортков Тернопольской области от удара током  погиб 14-летний мальчик. При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что восьмиклассник вместе с пятью товарищами в возрасте 14-15 лет играли в прятки на территории недействующей химчистки.

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Тег ребенок, железная дорога, мальчик, несчастный случай

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