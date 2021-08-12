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Гибель шестиклассника на экскурсии у водопада. В трагедии обвиняют львовскую учительницу

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
12 августа, 09:49
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За ненадлежащее исполнение обязанностей преподавателю Людмиле Гребень грозит от трех до пяти лет заключения
Артем Прадед-Янчак учился в классе Людмилы Гребень. Коллаж "Сегодня"
Артем Прадед-Янчак учился в классе Людмилы Гребень. Коллаж "Сегодня"

В гибели ученика 6-го класса во время школьной экскурсии на водопад Каменка обвиняют учительницу львовской средней школы №82 Людмилу Гребень.

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Об этом сообщает Zaxid.net.

Обвинительный акт в отношении 45-летней учительницы направили в Сколевский районный суд.

Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ст. 137 ч. 2 УКУ). Теперь подозреваемой грозит от трех до пяти лет заключения.

По данным СМИ, Людмила Гребень работает учительницей музыки во львовской школе №82. Она была классной руководительницей 6-В класса, где учился погибший 12-летний Артем Прадед-Янчак.

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При этом на странице в Facebook у преподавателя указано, что она работает хормейстером в Центре творчества детей и юношества Галичины.

Людмила Гребень. Фото: Facebook

Всего группу из 44 школьников сопровождали пятеро взрослых – трое учителей и двое родителей.

Как произошла трагедия?

В мэрии Львова рассказали, что время экскурсии Артем подошел слишком близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду. В результате он получил травму. Спасатели с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепился ребенок, освободили и вытащили на берег. Однако медики спасти его не смогли.

После инцидента у классного руководителя случился сердечный приступ. Еще один учитель, который пытался спасти мальчика, наглотался воды и получил переохлаждение.

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